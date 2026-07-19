Салат, вызывающий «взрывную» диарею, запретили продавать в США
В 27 штатах США отозвали партию салата Айсберг. Причиной стал риск заражения паразитом, провоцирующим тяжёлые кишечные расстройства, сообщает агентство AP.
Производитель Taylor Farms пошёл на добровольный отзыв продукции: в список попали 25 наименований измельчённого салата и салатных смесей, которые выпускались под восемью торговыми марками. Всю отозванную продукцию вырастили в центральной части Мексики.
Вспышка заболевания связана с циклоспорозом, которую зафиксировали среди клиентов сети Taco Bell в пяти штатах. Медики установили связь между болезнью и салатом от мексиканского поставщика, после чего ресторанная сеть изъяла продукт из меню во всех своих заведениях.
Заражение паразитом Cyclospora возможно, если овощи поливали или промывали загрязнённой водой. Инфицирование приводит к серьёзным нарушениям работы кишечника, в частности, к выраженной и частой диарее.
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