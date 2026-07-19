Салат, вызывающий «взрывную» диарею, запретили продавать в США

19 июля 2026, 05:30

Партию салата Айсберг отозвали в 27 штатах США из-за риска отравления

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

В 27 штатах США отозвали партию салата Айсберг. Причиной стал риск заражения паразитом, провоцирующим тяжёлые кишечные расстройства, сообщает агентство AP.