Трое мужчин напали на женщину в Индии и изнасиловали её
В индийском штате Мадхья‑Прадеш трое мужчин совершили групповое изнасилование 29‑летней женщины. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент случился вечером 15 июля в округе Бхинд. Как рассказала сама пострадавшая, она прогуливалась неподалёку от храма, когда Сумит Ядав вместе с двумя сообщниками насильно затолкали её в машину и вывезли в безлюдное место. Там преступники по очереди надругались над женщиной, а ближе к ночи выбросили её из автомобиля и скрылись.
Вернувшись домой, потерпевшая сразу рассказала обо всём родным и подала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании. В настоящий момент удалось установить личность одного из подозреваемых, розыск остальных продолжается.
Кроме того, женщина пожаловалась на бездействие служб: после обращения в больницу ей пришлось ждать судебно-медицинского освидетельствования почти семь часов. По её словам, процедуру провели только после того, как она напрямую связалась с главой администрации округа. При этом и медики, и полицейские игнорировали настойчивые просьбы семьи пострадавшей принять меры.
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