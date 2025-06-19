«Салоны с секретом»: в Омске раскрыли сеть подпольных массажных салонов

19 июня 2025, 16:51

В Омске за организацию сети борделей девять человек предстанут перед судом

Фото: Istock/Gennaro Leonardi

В Омске расследование уголовного дела в отношении девяти человек завершено. Из сообщения «МК в Омске» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области известно, что обвиняемые под видом легального бизнеса организовали целую сеть притонов.