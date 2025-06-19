«Салоны с секретом»: в Омске раскрыли сеть подпольных массажных салонов
В Омске расследование уголовного дела в отношении девяти человек завершено. Из сообщения «МК в Омске» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области известно, что обвиняемые под видом легального бизнеса организовали целую сеть притонов.
По данным следствия, история началась в 2016 году. Один из подсудимых зарегистрировал организацию по оказанию услуг массажа. Однако, данный бизнес выступал лишь прикрытием. На самом деле мужчина вместе с помощниками создал подпольную сеть борделей, где оказывались услуги сексуального характера. Для организации работы «предприниматель» привлёк одиннадцать девушек, оформленных как массажистки.
Преступная деятельность была раскрыта сотрудниками уголовного розыска. Задержание «главаря» проводилось при поддержке Росгвардии. Сейчас ему и его пособникам предъявлены обвинения в организации занятиях проституцией и вовлечения в неё других лиц. Никто из участников группы свою вину не признал.
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