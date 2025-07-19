Сальто курьера в момент ужасного ДТП в Петрозаводске попало на видео

19 июля 2025, 13:00

Кульбит курьера в момент жесткого ДТП в Петрозаводске попал на видео

Фото: istockphoto/nirat

Жуткая авария произошла в Петрозаводске, республики Карелия. Курьер в момент ДТП сделал сальто, которое попало на видео.





Кадры опубликовал Telegram-канал «Daily Карелия». На записи видно, как доставщик врезался в красную машину, а после удара подлетает в воздух, переворачивается, ударяется об железную ограду и падает. По данным СМИ, автомобиль поворачивал на улицу Ричагина. Защитной одежды на курьере не было.



