Сальто курьера в момент ужасного ДТП в Петрозаводске попало на видео
Кульбит курьера в момент жесткого ДТП в Петрозаводске попал на видео
Жуткая авария произошла в Петрозаводске, республики Карелия. Курьер в момент ДТП сделал сальто, которое попало на видео.
Кадры опубликовал Telegram-канал «Daily Карелия». На записи видно, как доставщик врезался в красную машину, а после удара подлетает в воздух, переворачивается, ударяется об железную ограду и падает. По данным СМИ, автомобиль поворачивал на улицу Ричагина. Защитной одежды на курьере не было.
«Жуткая авария: курьер перелетел через машину и врезался в ограждение в Петрозаводске. Вчера на перекрестке набережной Гюллинга и улицей Луначарского в 19.56 произошла серьезная авария», — сказано в публикации.
Известно, что медики прибыли на место происшествия, водитель авто все это время был рядом с пострадавшим.