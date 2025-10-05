«Сам поехал»: Трактор насмерть снёс машину с семьёй из четырёх человек

05 октября 2025, 09:45

Под Талицей семья из четырёх человек погибла в ДТП с трактором

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Талица — Бутка» авария с участием трактора унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.