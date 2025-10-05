«Сам поехал»: Трактор насмерть снёс машину с семьёй из четырёх человек
В Свердловской области на трассе «Талица — Бутка» авария с участием трактора унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожное происшествие случилось вечером 4 октября на 28-м километре автодороги. Трактор МТЗ-82, который не состоял на государственном учёте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.
В ДТП погибли все находившиеся в автомобиле: 27-летний водитель, женщины 26 и 20 лет, и 4-летняя девочка. Семья из Талицы следовала в Казаковское. Установлено, что ребёнка перевозили в автокресле с соблюдением правил.
У 27-летнего водителя трактора из Тугулыма отсутствовали признаки опьянения. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что трактор самопроизвольно дёрнулся на встречную полосу. Следователи проверят слова водителя. Для установления всех обстоятельств дела уже назначили экспертизы.
