В Екатеринбурге пьяный лихач угнал Polo, протаранил столб и сбежал с бутылкой
4 октября в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Электриков и Фронтовых бригад произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Polo на скорости двигался по трамвайным путям, затем врезался в столб и перевернулся. Как выяснилось, за рулём находился нетрезвый водитель. Подробности сообщает «КП-Екатеринбург».
Мужчина угнал автомобиль в тот момент, когда владелец оставил машину с ключами в замке зажигания и ненадолго зашёл в магазин. Когда собственник вернулся, машины на месте уже не было.
После аварии, в результате которой машина получила серьёзные повреждения, нетрезвый водитель покинул салон с бутылкой спиртного и скрылся с места происшествия.
«Он громко заявил всем, что, видите ли, у его дочки сегодня день рождения. Именно поэтому он решил так нестандартно повеселиться. К тому же, сказал, что ему на все наплевать», — рассказал очевидец.В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал. За оставление места ДТП нарушителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.