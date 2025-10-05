В Екатеринбурге пьяный лихач угнал Polo, протаранил столб и сбежал с бутылкой

05 октября 2025, 08:06

В Екатеринбурге нетрезвый водитель угнал Volkswagen и устроил ДТП

Фото: Istock/GummyBone

4 октября в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Электриков и Фронтовых бригад произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Polo на скорости двигался по трамвайным путям, затем врезался в столб и перевернулся. Как выяснилось, за рулём находился нетрезвый водитель. Подробности сообщает «КП-Екатеринбург».





Мужчина угнал автомобиль в тот момент, когда владелец оставил машину с ключами в замке зажигания и ненадолго зашёл в магазин. Когда собственник вернулся, машины на месте уже не было.



После аварии, в результате которой машина получила серьёзные повреждения, нетрезвый водитель покинул салон с бутылкой спиртного и скрылся с места происшествия.

«Он громко заявил всем, что, видите ли, у его дочки сегодня день рождения. Именно поэтому он решил так нестандартно повеселиться. К тому же, сказал, что ему на все наплевать», — рассказал очевидец.

