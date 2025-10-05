На юго-востоке Москвы горит склад с аккумуляторами и электромобилями
На юго-востоке столицы загорелся склад. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
Инцидент произошёл в здании на Волгоградском проспекте, дом 42, корпус 11. Огонь охватил три этажа. Из здания оперативно эвакуировали людей. Пожарные расчёты уже работают на месте происшествия. Они прибыли по повышенному рангу пожара «1-БИС».
По предварительной информации, пожар охватил 300 квадратных метров. На месте работает около 50 сотрудников МЧС, которые задействуют 16 единиц техники. Сообщается, что на складе хранят аккумуляторные батареи и электромобили. Здание расположено рядом с заводом «Москвич».
