360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте

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На сорокаметровой высоте у машинистки башенного крана произошел инсульт в Москве, передает телеканал «360», ссылаясь на источник. Пациентка в сознании, ей оказывают помощь. Известно, что ей 40 лет.
Похожий случай произошел неделей ранее в Петербурге, где у крановщика случилась паническая атака на большой высоте. Все случилось на Октябрьской набережной, где строится высотный жилой дом. Коллега крановщика хотел попасть в кабину, но тот заперся изнутри, отказавшись спуститься. Мужчине пришли на помощь спасатели, спустив его на землю при помощи альпинистского снаряжения.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на МКАД опрокинулся грузовик. Сейчас там работают экстренные службы.
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Никита Кротов