Самарец три года пытается вернуть угнанную BMW за 12 млн рублей
Житель Самары уже три года пытается вернуть свой автомобиль BMW X7 2020 года выпуска стоимостью 12 млн рублей, который похитили после сдачи в аренду. Об этом сообщил источник.
Иномарку зарегистрировали на организацию пострадавшего, пишут «Известия». По истечении срока аренды арендатор по имени Сергей заявил, что передал машину третьим лицам. В декабре 2025 года на встречу с владельцем пришли двое иностранных граждан, которые отказались возвращать имущество и уехали на нем.
Выяснилось, что арендатор продал кроссовер этим людям за 3 млн рублей, самостоятельно составив договор купли-продажи и подделав печать компании-собственника. Позже покупатели потребовали у законного владельца 5 млн рублей за возврат BMW, однако после достижения договоренности о выплате машину так и не отдали.
Пострадавший обратился в полицию, но, по его словам, документы по делу неоднократно терялись. Восстановить материалы удалось только в апреле, а уголовное дело возбудили 27 числа того же месяца. За несколько дней до начала официального расследования автомобиль успели переоформить на нового собственника в Уфе.
Владелец иномарки утверждает, что активные следственные действия сейчас не ведутся, а местонахождение транспортного средства остается неизвестным. Позже на связь с мужчиной вышел представитель жителя Уфы, который сообщил, что приобрел BMW у других граждан за 5 млн рублей. Механизм постановки машины на учет без электронной подписи законного собственника пока остается неясным.
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