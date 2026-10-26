Самарец три года пытается вернуть угнанную BMW за 12 млн рублей

26 октября 2026, 20:20

Самарец три года пытается вернуть сданную в аренду BMW за 12 млн рублей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Самары уже три года пытается вернуть свой автомобиль BMW X7 2020 года выпуска стоимостью 12 млн рублей, который похитили после сдачи в аренду. Об этом сообщил источник.