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Самарец три года пытается вернуть угнанную BMW за 12 млн рублей

Самарец три года пытается вернуть сданную в аренду BMW за 12 млн рублей
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Самары уже три года пытается вернуть свой автомобиль BMW X7 2020 года выпуска стоимостью 12 млн рублей, который похитили после сдачи в аренду. Об этом сообщил источник.



Иномарку зарегистрировали на организацию пострадавшего, пишут «Известия». По истечении срока аренды арендатор по имени Сергей заявил, что передал машину третьим лицам. В декабре 2025 года на встречу с владельцем пришли двое иностранных граждан, которые отказались возвращать имущество и уехали на нем.

Выяснилось, что арендатор продал кроссовер этим людям за 3 млн рублей, самостоятельно составив договор купли-продажи и подделав печать компании-собственника. Позже покупатели потребовали у законного владельца 5 млн рублей за возврат BMW, однако после достижения договоренности о выплате машину так и не отдали.

Пострадавший обратился в полицию, но, по его словам, документы по делу неоднократно терялись. Восстановить материалы удалось только в апреле, а уголовное дело возбудили 27 числа того же месяца. За несколько дней до начала официального расследования автомобиль успели переоформить на нового собственника в Уфе.

Владелец иномарки утверждает, что активные следственные действия сейчас не ведутся, а местонахождение транспортного средства остается неизвестным. Позже на связь с мужчиной вышел представитель жителя Уфы, который сообщил, что приобрел BMW у других граждан за 5 млн рублей. Механизм постановки машины на учет без электронной подписи законного собственника пока остается неясным.

Никита Кротов

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