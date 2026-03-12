В Челябинской области младенец погиб от отравления наркотиками матери
В Челябинской области 32-летнюю женщину лишили родительских прав после гибели младенца от отравления наркотиками. По данным следствия, она давала ребенку смесь с запрещенными веществами.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, суд принял решение лишить россиянку родительских прав в отношении троих детей. Расследование установило, что женщина изготавливала наркотическую смесь и использовала для этого детскую бутылочку с водой.
По версии следствия, в состав смеси входили наркотические вещества, в том числе мефедрон и метадон. Подготовленный раствор она давала младенцу. В результате ребенок получил тяжелое отравление.
Медики не смогли спасти малыша. Согласно материалам следствия, причиной смерти стало острое отравление наркотическими веществами.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Правоохранители также проверяют условия жизни детей и действия матери, приведшие к трагедии.
Читайте также: