Самарского священника подозревают в развращении девочки-подростка

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В Самаре следователи заподозрили священника в развращении 17-летней девочки, сообщил информационный портал «Волга.ньюс».
Отмечалось, что несовершеннолетняя сама обратилась в правоохранительные органы.
17 января священник приехал за подростком в школу, а потом они вместе поехали в отель. После полового акта мужчина перевел несовершеннолетней деньги на карту и сказал, чтобы она молчала о случившемся. Школьница поделилась, что через несколько дней инцидент повторился. Испугавшись угроз и еще одного повторения интимной связи, школьница поделилась детали произошедшего с мамой, передала газета «Московский комсомолец».
Подозреваемым оказался 41-летний служитель церкви Успенья Пресвятой Богородицы. Мужчина является отцом четверых детей. Он предпринял попытку оправдаться и объявил, что это был секс по согласию.
Отмечалось, что священник давать показания не стал, потому что якобы считал все случившееся добровольным, а прихожанку — совершеннолетней.
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17 января священник приехал за подростком в школу, а потом они вместе поехали в отель. После полового акта мужчина перевел несовершеннолетней деньги на карту и сказал, чтобы она молчала о случившемся. Школьница поделилась, что через несколько дней инцидент повторился. Испугавшись угроз и еще одного повторения интимной связи, школьница поделилась детали произошедшего с мамой, передала газета «Московский комсомолец».
Подозреваемым оказался 41-летний служитель церкви Успенья Пресвятой Богородицы. Мужчина является отцом четверых детей. Он предпринял попытку оправдаться и объявил, что это был секс по согласию.
Отмечалось, что священник давать показания не стал, потому что якобы считал все случившееся добровольным, а прихожанку — совершеннолетней.
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Ольга Енгалычева