В Сергиевом Посаде поймали похитителя роутеров

В Азербайджане во время попытки вылететь в Дубай задержали бывшую судью Краснодарского края Елену Хахалеву, обвиняемую в России в служебном подлоге и мошенничестве. На родине женщина получила известность из-за появления в сети видео с шикарной свадьбы ее дочери, после чего выяснилось, что судья вдобавок не появлялась на работе 127 дней, а СМИ не смогли найти подтверждений получения ей высшего образования.