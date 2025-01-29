В Сергиевом Посаде поймали похитителя роутеров

Фото: istockphoto.com/istockphoto.com/
Мужчину, подозреваемого к краже шести роутеров, задержали полицейские в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о краже шести роутеров в полицию обратился представитель одной из организаций города. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленник находился на складе производственного цеха. Когда он убедился, что свидетелей нет, то украл роутеры», — говорится в сообщении.За совершение этой кражи полиция задержала местного жителя. В ходе расследования вскрылась его причастность к ещё одной краже. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 36 тысяч рублей.
Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также:
Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
В Подмосковье изъяли крупную партию сигарет без маркировки
Известна судьба 11 задержанных в Тунисе россиян
Лев Каштанов