Самая известная наркоторговка Урала «Мама Роза» решила посвятить себя воспитанию правнуков
Роза Бардинова-Оглы, известная в 1990-х годах как одна из самых влиятельных фигур в наркобизнесе на Урале под прозвищем «Мама Роза», теперь ведёт спокойную жизнь пенсионерки, заботясь о своих правнуках. Об этом сообщает URA.ru.
В 1990-х годах Бардинова была центральной фигурой криминального сообщества. В рамках масштабной совместной операции ФСБ, ОМОНа и фонда «Город без наркотиков» её дом в Сухом Логу был взят штурмом, где была обнаружена крупная партия героина.
После отбывания срока в колонии Роза вместе с семьёй переехала в Кировград. Сегодня она занимается воспитанием правнуков и старается жить обычной, тихой жизнью, оставив прошлое позади.
Читайте также: