Самая известная наркоторговка Урала «Мама Роза» решила посвятить себя воспитанию правнуков

12 августа 2025, 10:58

Наркоторговка «Мама Роза» после тюрьмы посвятила себя воспитанию правнуков

Фото: iStock/Amphawan Chanunpha

Роза Бардинова-Оглы, известная в 1990-х годах как одна из самых влиятельных фигур в наркобизнесе на Урале под прозвищем «Мама Роза», теперь ведёт спокойную жизнь пенсионерки, заботясь о своих правнуках. Об этом сообщает URA.ru.