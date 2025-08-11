В Петербурге наркоман обстрелял детскую площадку из окна
В Санкт-Петербурге 22-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения обстрелял детскую площадку. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа, на проспекте Художников. Безработный житель одного из домов, находясь под воздействием наркотиков, открыл огонь из окна своей квартиры по направлению к детской площадке. Он использовал незарегистрированный пневматический пистолет «Грач» калибра 4,5 мм.
Полицейские, прибывшие на место, задержали злоумышленника. В результате произошедшего никто не пострадал, пистолет у мужчины изъяли. Наркомана поместили в камеру.
Читайте также: