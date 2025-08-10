Медведев указал на риски для США от найма Киевом бойцов наркокартелей
Участие бойцов латиноамериканских наркокартелей в боевых действиях на Украине несет в себе риски для США. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации о найме Киевом членов преступных группировок из Колумбии и Мексики.
Российский политик отметил, что Вашингтону «стоило бы призадуматься». По словам Медведева, наемников обучают различным навыкам, включая управление дронами, что может быть полезно для транспортировки наркотиков в Америку.
Такой способ гораздо эффективнее, чем использование самолётов и подводных лодок, подчеркнул он.
До этого сообщалось, что Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
