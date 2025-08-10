Медведев указал на риски для США от найма Киевом бойцов наркокартелей

10 августа 2025, 10:52

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Участие бойцов латиноамериканских наркокартелей в боевых действиях на Украине несет в себе риски для США. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации о найме Киевом членов преступных группировок из Колумбии и Мексики.