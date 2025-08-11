В Севастополе мужчина съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских
В Севастополе 37-летний мужчина запаниковал, увидев сотрудников полиции, и проглотил свертки с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Ранее судимый житель Иркутска приехал в Севастополь и купил там свертки с наркотиком альфа-PVP. Забрав «закладку», он сел в такси и поехал домой, однако водитель нарушил ПДД и их остановили сотрудники ГАИ.
В состоянии паники пассажир такси, перевозивший запрещенные вещества, не нашел лучшего решения, чем проглотить их. Позднее он осознал свою ошибку и обратился за помощью к врачам.
Специалисты оказали ему медицинскую помощь, после чего сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. В результате осмотра было обнаружено более одного грамма наркотических веществ, что является значительным количеством.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Читайте также: