«Самый лучший папа»: Вор в законе Гия Свердловский получил срок

12 ноября 2026, 13:13

Вора в законе Гию Свердловского осудили на восемь лет

Фото: istockphoto/AMilkin

Свердловский областной суд приговорил Георгия Акоева, известного в криминальных кругах как Гия Свердловский, к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала заседаний, суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.





Ранее прокуратура запрашивала для подсудимого 13 лет лишения свободы, настаивая на том, что его исправление невозможно без реального срока. По версии обвинения, Акоева «короновали» в 2008 году.



Следствие утверждает, что, получив статус вора в законе, он распространял влияние на Свердловскую область: распоряжался воровской кассой («общаком»), а также повышал и понижал в статусе представителей криминального мира. В ходе процесса показания давали оперативные сотрудники ФСИН и МВД, а также десять засекреченных лиц из числа ранее судимых рецидивистов. Их лица скрыли, голоса изменили, а фамилии заменили на псевдонимы, пишет URA.RU.



Сам Акоев вину не признал. Он заявил, что о присвоении статуса узнал от сотрудников ФСИН и даже не встречался с теми, кто его «короновал», поскольку в тот момент находился в одиночной камере. По его словам, после освобождения в 2017 году он не влиял на арестантскую среду и не совершал ничего незаконного. Показания тайных свидетелей он назвал голословными и указал на множество несоответствий в деле. Акоев также утверждал, что некие представители силовых структур угрозами склоняли его возглавить уголовный мир.



Выступления Акоева в суде были эмоциональными: он декламировал Пушкина и Маяковского, цитировал Сократа и Высоцкого, ссылался на притчи и басни. Главным тезисом защиты он назвал любовь к родным: «Моя идеология — это моя семья». Жена и дети посещали каждое заседание, чтобы поддержать главу семейства, сестра несколько раз прилетала из Москвы.





«Это самый лучший папа, самый лучший сын, достойный человек. Если б хотя бы часть мужчин имела те качества, которые имеет он, мир был бы гораздо чище. Мы знаем то, какой он человек и сколько отдает людям. Какой он искренний и добросердечный», — говорили близкие.