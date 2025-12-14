В Крыму заявили об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя
В акватории Черного моря в районе Севастополя зафиксировали активизацию сейсмического очага.
Об этом рассказала РИА Новости замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее словам, с 12 декабря крымская сеть сейсмостанций отмечает рост сейсмической активности под Севастополем. Жители города почувствовали два землетрясения, сейчас специалисты собирают макросейсмические данные — севастопольцы передают информацию об ощутимости толчков.
Бондарь уточнила, что в пятницу и воскресенье зарегистрировали события магнитудой 3,2 (энергокласс 9,9) и 3,5 (энергокласс 10,1). По предварительным оценкам, на побережье интенсивность достигала 4–4,5 балла.
Основные толчки сопровождались серией афтершоков магнитудой до 1,8. Всего вместе с двумя главными землетрясениями зафиксировали около 27 событий.
