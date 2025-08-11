Напавших на «Крокус сити холл» поймали благодаря быстрому просмотру записи с камеры во время пожара
Во время пожара в концертном зале «Крокус сити холл» сотрудники полиции успели посмотреть записи момента нападения в серверной до того, как помещение охватило пламя. Эти действия позволили установить и задержать нападавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Уточняется, что на месте происшествия начальник полиции Красногорска отдал приказ подчиненным немедленно направиться в серверную для просмотра видеозаписей. Цель — выявить пути отхода преступников, пока огонь не охватил это помещение.
Просмотр «по горячим следам» помог идентифицировать лица террористов и установить номер их автомобиля — белый Renault с черной крышей и регистрационными знаками Тверской области. Эти данные впоследствии определили маршрут движения и направление бегства злоумышленников.
Кроме того, оперативники успели эвакуировать из горящего здания брошенные террористами рюкзак и разгрузочный жилет, внутри которых находились магазины к автоматам и патроны. Также сотрудник службы безопасности комплекса вынес из зала один из оставленных на месте преступления автоматов.
Все изъятые предметы были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» работал обычным упаковщиком в распределительном центре одного из крупных маркетплейсов.