Напавших на «Крокус сити холл» поймали благодаря быстрому просмотру записи с камеры во время пожара

11 августа 2025, 04:34

Напавших на «Крокус» схватили благодаря просмотру записей с камеры во время пожара

Фото: iStock/Antipov

Во время пожара в концертном зале «Крокус сити холл» сотрудники полиции успели посмотреть записи момента нападения в серверной до того, как помещение охватило пламя. Эти действия позволили установить и задержать нападавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.





Уточняется, что на месте происшествия начальник полиции Красногорска отдал приказ подчиненным немедленно направиться в серверную для просмотра видеозаписей. Цель — выявить пути отхода преступников, пока огонь не охватил это помещение.



