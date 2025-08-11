В Эквадоре при стрельбе на дискотеке погибли восемь человек, включая брата мэра города
El Universo: В Эквадоре преступники расстреляли восемь человек на дискотеке
Восемь человек, включая брата мэра города, погибли в результате вооруженного нападения на посетителей дискотеки в эквадорском городе Санта-Лусия. Об этом сообщила газета El Universo.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 1:15 по местному времени, возле заведения на проспекте 3 Февраля. По данным эквадорской полиции, к зданию подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и открыли огонь по собравшимся. На месте трагедии было обнаружено около 80 гильз калибров 5,56 и 9 миллиметров.
Семь человек скончались на месте, еще один позже умер в больнице. Среди погибших был 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола — брат мэра Санта-Лусии Убальдо Уркисо Моры и владельец дискотеки, где случилась трагедия.
Заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго заявил журналистам, что полиция рассматривает несколько версий, включая конфликт между преступными группировками. Пока невозможно утверждать, что целью атаки был владелец клуба. Власти города объявили траур в связи с произошедшим. Полиция ведет розыск нападавших.