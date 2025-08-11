В Эквадоре при стрельбе на дискотеке погибли восемь человек, включая брата мэра города

11 августа 2025, 03:41

El Universo: В Эквадоре преступники расстреляли восемь человек на дискотеке

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Восемь человек, включая брата мэра города, погибли в результате вооруженного нападения на посетителей дискотеки в эквадорском городе Санта-Лусия. Об этом сообщила газета El Universo.





Инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 1:15 по местному времени, возле заведения на проспекте 3 Февраля. По данным эквадорской полиции, к зданию подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и открыли огонь по собравшимся. На месте трагедии было обнаружено около 80 гильз калибров 5,56 и 9 миллиметров.



