Американский гонщик погиб в аварии во время соревнований из-за сердечного приступа

11 августа 2025, 01:57

Американский автогонщик Брюэр погиб в аварии во время заезда после сердечного приступа

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Во время гонки в Северной Каролине произошла смертельная авария с участием американского автогонщика Робби Брюэра. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте» со ссылкой на иностранные СМИ.