Американский гонщик погиб в аварии во время соревнований из-за сердечного приступа
Во время гонки в Северной Каролине произошла смертельная авария с участием американского автогонщика Робби Брюэра. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте» со ссылкой на иностранные СМИ.
Робби Брюэр был ветераном автоспорта с 35-летним стажем. За свою карьеру он провел 311 гонок на этой трассе, одержав 11 побед.
Трагедия произошла в субботу на трассе «Боумен Грей Стадиум» в Уинстон-Сейлеме во время шорт-трековых соревнований в дивизионе Sportsman. На рестарте гонки за четыре круга до финиша машина Брюэра не смогла повернуть на выходе из четвертого поворота и на высокой скорости врезалась в ограждение. Авто смяло.
Предварительно, причиной потери управления стал сердечный приступ, который гонщик перенес за рулем. Спасатели оперативно извлекли его из машины и доставили в больницу, но спасти 53-летнего спортсмена не удалось. Он скончался от полученных травм.
