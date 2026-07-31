Самый смертоносный оползень убил больше полусотни человек
Число жертв крупного оползня, произошедшего 17 июля в китайском мегаполисе Чунцин, увеличилось до 51 человека. Еще десять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным местных властей, проведение поисково-спасательной операции осложняется огромным объемом завалов, который достигает около 18 тысяч кубических метров. Обломки скопились в узком пространстве, что существенно затрудняет доступ спасателей.
Отмечается, что этот оползень стал самым смертоносным в Китае более чем за десять лет. Председатель КНР Си Цзиньпин после трагедии призвал максимально активизировать спасательные работы, а также принять дополнительные меры для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
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