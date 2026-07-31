Самый смертоносный оползень убил больше полусотни человек

31 июля 2026, 12:02

Bloomberg: В Китае самый смертоносный оползень убил 51 человека

Фото: istockphoto/Kaili ji

Число жертв крупного оползня, произошедшего 17 июля в китайском мегаполисе Чунцин, увеличилось до 51 человека. Еще десять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg.