В Питере подростки зверски избили девушку за сделанное им замечание — видео
В Санкт-Петербурге компания подростков зверски избила девушку за сделанное им замечание. Об этом сообщает telegram-канал «112».
Избиение случилось поздно вечером по Богатырскому проспекту. Проходившая мимо компания громко материлась, за что и получила замечание от девушки. В ответ толпа подростков накинулась на пострадавшию и начала ее жестоко избивать.
«У пострадавшей перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины — девушка вынуждена была взять больничный. Заявление в полицию и Следственный комитет она уже написала — агрессивных детишек ищут», — говорится в сообщении.
Как оказалось, компания подростков стала уже знаменитостью среди местных жителей. Она уже несколько раз нападала на прохожих, причем поводом для избиения мог стать косой взгляд на них.