В Питере подростки зверски избили девушку за сделанное им замечание — видео

18 августа 2025, 18:18

Фото: iStock/mrohana

В Санкт-Петербурге компания подростков зверски избила девушку за сделанное им замечание. Об этом сообщает telegram-канал «112».





Избиение случилось поздно вечером по Богатырскому проспекту. Проходившая мимо компания громко материлась, за что и получила замечание от девушки. В ответ толпа подростков накинулась на пострадавшию и начала ее жестоко избивать.





«У пострадавшей перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины — девушка вынуждена была взять больничный. Заявление в полицию и Следственный комитет она уже написала — агрессивных детишек ищут», — говорится в сообщении.