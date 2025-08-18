В Екатеринбурге простились с женщиной и детьми, погибшими в квартире
В Екатеринбурге похоронили мать и детей, найденных мёртвыми в квартире
В Екатеринбурге состоялись похороны женщины, работавшей врачом-узистом, которая, по предварительным данным, лишила жизни своих детей (трёх и девяти лет), а затем покончила с собой.
Как сообщил источник URA.RU, близкий к семье, прощание прошло 16 августа.
«Родные постарались максимально без огласки провести похороны, не хотели, чтобы были журналисты. На прощании присутствовали только самые близкие», — уточнил собеседник агентства.Женщину и её детей похоронили на Лесном кладбище.
Тела погибших обнаружили 10 августа в квартире в Ленинском районе города, после того как бабушка обеспокоилась отсутствием связи с дочерью. Позже стало известно, что у женщины могли быть признаки тяжёлой депрессии. В квартире была найдена предсмертная записка.
Родственники тяжело пережили трагедию — почти неделю они не могли забрать тела из морга.