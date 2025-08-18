В Екатеринбурге простились с женщиной и детьми, погибшими в квартире

18 августа 2025, 18:33

В Екатеринбурге похоронили мать и детей, найденных мёртвыми в квартире

Фото: Istock / GreenAppleNZ

В Екатеринбурге состоялись похороны женщины, работавшей врачом-узистом, которая, по предварительным данным, лишила жизни своих детей (трёх и девяти лет), а затем покончила с собой.





Как сообщил источник URA.RU, близкий к семье, прощание прошло 16 августа.





«Родные постарались максимально без огласки провести похороны, не хотели, чтобы были журналисты. На прощании присутствовали только самые близкие», — уточнил собеседник агентства.