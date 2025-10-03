Самокатчик пырнул москвича на севере столицы
На севере Москвы сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.
По данным следствия, супружеская пара возвращалась домой по Дмитровскому шоссе, когда к ним на самокате подъехал незнакомец. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил потерпевшего в область живота, после чего спрятал его под скамейкой во дворе соседнего дома и скрылся.
Жена пострадавшего вызвала скорую и полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вскоре задержали 36-летнего жителя Московской области, ранее неоднократно судимого. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого поместили под стражу.
