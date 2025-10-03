Достижения.рф

Самокатчик пырнул москвича на севере столицы

МВД: Самокатчик пырнул ножом мужчину на севере Москвы
Фото: istockphoto/GankaTt

На севере Москвы сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.



По данным следствия, супружеская пара возвращалась домой по Дмитровскому шоссе, когда к ним на самокате подъехал незнакомец. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил потерпевшего в область живота, после чего спрятал его под скамейкой во дворе соседнего дома и скрылся.

Жена пострадавшего вызвала скорую и полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вскоре задержали 36-летнего жителя Московской области, ранее неоднократно судимого. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого поместили под стражу.

Никита Кротов

