Самокатчик пырнул москвича на севере столицы

03 октября 2025, 12:01

МВД: Самокатчик пырнул ножом мужчину на севере Москвы

Фото: istockphoto/GankaTt

На севере Москвы сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.