Достижения.рф

В Арбитражном суде Москвы объявлена пожарная тревога и началась эвакуация

Фото: iStock/abadonian

В Арбитражном суде Москвы объявлена пожарная тревога и началась эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости.



Информации о причинах объявления тревоги пока нет. О пострадавших и последствиях не сообщается.

Ранее стало известно о сильном пожаре на набережной во Владивостоке. Возгорание случилось возле парка аттракционов. Пламя вспыхнуло в одном из кафе и распространилось на площадь в 150 квадратных метров.

Накануне в Москве одна из женщин устроила разнос пожарным на месте ЧП. Жительница обвинила пожарных в непрофессионализме.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0