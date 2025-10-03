В Арбитражном суде Москвы объявлена пожарная тревога и началась эвакуация
В Арбитражном суде Москвы объявлена пожарная тревога и началась эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости.
Информации о причинах объявления тревоги пока нет. О пострадавших и последствиях не сообщается.
Ранее стало известно о сильном пожаре на набережной во Владивостоке. Возгорание случилось возле парка аттракционов. Пламя вспыхнуло в одном из кафе и распространилось на площадь в 150 квадратных метров.
Накануне в Москве одна из женщин устроила разнос пожарным на месте ЧП. Жительница обвинила пожарных в непрофессионализме.
