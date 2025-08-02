Самокатчик сбил 9-летнего ребёнка во вдоре в Балашихе
Девятилетнего ребёнка сбили на электросамокате во дворе в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосква».
В результате произошедшего мальчик получил серьёзные травмы головы, рук и ног. Также у него повреждены зубы. Сейчас его родители ищут скрывшегося с места самокатчика.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне на проспекте Героев в Балашихе. В районе 12 часов дня мальчика на большой скорости сбил самокатчик, после чего ребёнок упал на землю. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он находился почти сутки. Сейчас мальчика перевели в обычную палату.
Самокатчик после аварии скрылся с места и не оказал помощь сбитому ребёнку.
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