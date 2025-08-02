В Якутске ребёнок погиб, прикоснувшись к оборванному проводу
В Якутске восьмилетний мальчик погиб из-за оборванного провода. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике.
Отмечается, что около одного из домов города произошла страшная трагедия. Школьник Турхан Николаев погиб от удара тока, взявшись за оборванный провод линии электропередачи.
Это произошло 27 июля. Ребёнок от полученного удара скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, чтобы выяснить, кто допустил халатность, унёсшую жизнь ребёнка.
Глава Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования родным ребёнка и распорядился оказать семье помощь в организации похорон.
Читайте также: