Вооружённого мужчину задержали у гольф-клуба Трампа в США

05 августа 2026, 04:45

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

В Калифорнии силовики задержали вооружённого мужчину рядом с гольф‑клубом президента США Дональда Трампа. Это случилось в минувшие выходные, всего за двое суток до планируемого визита главы государства в штат.