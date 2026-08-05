Вооружённого мужчину задержали у гольф-клуба Трампа в США
В Калифорнии силовики задержали вооружённого мужчину рядом с гольф‑клубом президента США Дональда Трампа. Это случилось в минувшие выходные, всего за двое суток до планируемого визита главы государства в штат.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, внимание федеральных агентов, действовавших под прикрытием, привлёк подозрительный мужчина. Он находился на территории гольф‑поля, вёл фото‑ и видеосъёмку и, как полагают правоохранители, мог наблюдать за организацией мер безопасности.
Задержанным оказался 38‑летний Джанин Джон Тэле, который на тот момент уже был фигурантом уголовного дела об ограблении. При аресте у мужчины изъяли магазин с патронами, а в его автомобиле обнаружили заряженный пистолет и боеприпасы. Кроме того, в доме подозреваемого нашли оружие, бронежилет и несколько блокнотов с записями, которые в полиции сочли тревожными.
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