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Задержаны подозреваемые в создании фейковых страниц Малюка и Буданова*

30 апреля 2024, 17:43
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Служба безопасности Украины задержала пророссийских хакеров, подозреваемых в создании фейковых аккаунтов руководителей украинских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, задержанные создали фейковые страницы от имени главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова*.

В фейковые аккаунты копировались все официальные заявления СБУ и ГУР. В личных сообщениях людей просили высылать деньги, рассказали в пресс-службе. Кроме этого, создавались аккаунты других украинцев — около тысячи в день.



Как рассказывает СБУ, свои действия задержанные обговаривали с представителями российской разведки. Их целью было «расшатывание общественно-политической обстановки на Украине, добавили там».

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#кирилл буданов
#сбу
#украина
Самокатчица сбила 13-летнюю девочку в Москве
30 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Девочка-подросток попала в больницу после столкновения с москвичкой на электросамокате.
Об этом сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, все случилось на Фестивальной улице. Электросамокатом управляла девушка 2002 года рождения. Она допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении.

После инцидента виновница аварии скрылась. От столкновения девочка ударилась об асфальт, сейчас она в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подробностей пока не приводится. Сообщается, что прокуратура Северного административного округа держит ситуацию на контроле.

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Задержаны подозреваемые в создании фейковых страниц Малюка и Буданова*

Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы

Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады

*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#москва
#электросамокат
#аварии
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Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы
RMF FM: 9 польских военных съехали на грузовике в кювет у границы с Белоруссией
30 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/Stadtratte

Девять военных получили травмы в результате аварии грузовика, который съехал в кювет неподалеку от польско-белорусской границы. Об этом 30 апреля сообщила польская радиостанция RMF FM.
«Девять военнослужащих были госпитализированы после инцидента у границы с Белоруссией. Утром во вторник в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет», — гласит сообщение.
По данным радиостанции, в машине находилось 17 военнослужащих, из которых девять были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия проверяет отдел военной полиции в Белостоке.

Как отмечает радиостанция, пострадавшие военные являются частью контингента, который помогает охранять границу с Белоруссией в сотрудничестве с пограничниками.

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#протесты
#пво
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Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
30 апреля 2024, 16:57

Фото: istockphoto/HJBC

На стоянке около стадиона «Пьер-Маруа» во французском Лилле из личной машины координатора логистики была совершена кража. Похищен ноутбук с закрытой информацией, касающейся организации Олимпийских игр 2024 года, и магнитный пропуск.
Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила радиостанция Europe 1. По её данным, в личном ноутбуке сотрудницы организационного комитета Олимпиады содержались данные об организации безопасности в олимпийской деревне, которая в период проведения Игр будет размещена в коммуне Вильнёв д'Аск к юго-востоку от Лилля.

Сама жертва кражи утверждает, что её пропуск не открывал никаких дверей (?), а закрытая информация хранилась не в самом ноутбуке, а на сервере. Доступ к ней уже заблокирован.

Данная кража стала далеко не первой в канун предстоящей Олимпиады. Во всех случаях объектами были компьютеры и электронные устройства.

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Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве
30 апреля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец и композитор Дмитрий Майданов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Артист плохо себя почувствовал в театре на Суворовской площади, затем начал задыхаться и вызывал скорую помощь.

По предварительным данным, певцу поставили диагноз «отек Квинке». Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Майданов является автором песен известных российских исполнителей таких как: Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон, Татьяна Буланова и других.

С 2008 года артист выступает на сцене как исполнитель собственных песен. Наибольшую известность Майданову принесла песня «Вечная любовь», за исполнение которой он получил премию «Золото граммофон».

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#артист
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Опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили
Военный эксперт Дандыкин: обломки ракет ATACMS могут быть очень опасны
30 апреля 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Buzun Maksimilian

Обломки ракет, которые остались на территории Крыма после атаки ВСУ, могут быть опасны. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, несдетонировавшие обломки американских ракет ATACMS, имеют суббоеприпасы, которые находятся внутри. При обнаружении таких снарядов необходимо вызвать саперов, чтобы избежать жертв.

Он также пояснил, что кассеты от ракеты были разбросаны из-за воздействия российской системой ПВО. Ракеты могли быть с просроченным сроком хранения, поэтому не взорвались, пояснил эксперт.

Прежде сообщалось, что ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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«Пикник» поднял ценник на выступления после трагедии в «Крокусе»
Группа «Пикник» подняла гонорар за шоу до трех миллионов рублей после теракта
30 апреля 2024, 15:59

Фото: Istock/nantonov

После инцидента в «Крокус Сити Холле» рок-группа «Пикник» повысила стоимость своих выступлений, пишет Telegram-канал Baza.
Согласно данным канала, организаторы выступлений «Пикника» теперь вынуждены заплатить в среднем три миллиона рублей, в то время как до трагедии гонорары составляли около двух миллионов.

Потребности группы в райдере остались неизменными: номера в пятизвездочном отеле, бутылка водки премиум-класса, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. Важнейшей задачей охраны во время выступления, как указано в райдере, является обеспечение безопасности как зрителей, так и артистов.

Напомним, 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник», открыв стрельбу и поджигая здание. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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#здание
#служба
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Суд в Москве арестовал обвиняемых в поджоге вертолета на московском аэродроме
30 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/artisteer

Пять подозреваемых в поджоге вертолета на аэродроме Остафьево в Москве были арестованы Дорогомиловским районным судом Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Арестованные будут содержаться под стражей на протяжении одного месяца и 29 суток, то есть до 27 июня.

Следствие поддержало ходатайство о применении меры пресечения в отношении Станислава Денисовича Хамидулина, Даниила Александровича Ямскова, Никиты Валерьевича Булгакова, Анастасии Александровны Молчалиной и Романа Андреевича Яковца.

Суд отметил, что Хамидулин С.Д., завербованный спецслужбами Украины, является организатором преступной группы, которая привлекла граждан России через интернет для выполнения задания за денежное вознаграждение.

Для осуществления теракта поджигатели прибыли на территорию аэродрома Остафьево и подожгли воздушное судно, в результате чего оно было уничтожено.

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#крушение
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В Архангельской области женщина била дочь-инвалида и издевалась над ней
30 апреля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/apeyron

Прокуратура Архангельской области организовала проверку после распространения в сети скандального видеоролика. На его кадрах, предположительно, мать бьёт и унижает свою взрослую дочь-инвалида.
В пресс-службе надзорного ведомства подтвердили, что намерены выяснить, исполняет ли опекун свои обязанности перед инвалидом. Местные паблики утверждают, что ролик был снят в посёлке Турдеевск Архангельской области. На видео применяется насилие в отношении женщины-инвалида.

Прокуратура проведёт проверку по данному факту. По её итогам будет дана правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по надлежащему исполнению опекуном своих обязанностей. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину
Sky News: напавший с мечом на полицейских и пешеходов мужчина задержан в Лондоне
30 апреля 2024, 13:43

Фото: iSrock/monkeybusinessimages

В Лондоне был задержан мужчина, который напал с мечом на полицейских и прохожих, пишет Sky News.
Инцидент произошел на северо-востоке города неподалеку от станции метро. Свидетели рассказали, что перед нападением в переулке произошла ссора, в которой участвовал мужчина с мечом.

В результате нападения пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Среди пострадавших два сотрудника полиции. Задержали 36-летнего нападавшего.

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