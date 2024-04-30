Задержаны подозреваемые в создании фейковых страниц Малюка и Буданова*

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Служба безопасности Украины задержала пророссийских хакеров, подозреваемых в создании фейковых аккаунтов руководителей украинских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, задержанные создали фейковые страницы от имени главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова*.
В фейковые аккаунты копировались все официальные заявления СБУ и ГУР. В личных сообщениях людей просили высылать деньги, рассказали в пресс-службе. Кроме этого, создавались аккаунты других украинцев — около тысячи в день.
Как рассказывает СБУ, свои действия задержанные обговаривали с представителями российской разведки. Их целью было «расшатывание общественно-политической обстановки на Украине, добавили там».
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
В фейковые аккаунты копировались все официальные заявления СБУ и ГУР. В личных сообщениях людей просили высылать деньги, рассказали в пресс-службе. Кроме этого, создавались аккаунты других украинцев — около тысячи в день.
Как рассказывает СБУ, свои действия задержанные обговаривали с представителями российской разведки. Их целью было «расшатывание общественно-политической обстановки на Украине, добавили там».
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Алёна Самарева