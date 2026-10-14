Самолет Air India сел в Джайпуре после сообщения о бомбе

14 октября 2026, 10:38

Фото: iStock/Dushlik

Лайнер Air India, следовавший из Франкфурта в Дели, утром в среду изменил маршрут и приземлился в Джайпуре из-за сообщения о взрывном устройстве. Проверка не подтвердила угрозу. Об этом сообщает NDTV.