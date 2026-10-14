Самолет Air India сел в Джайпуре после сообщения о бомбе
Лайнер Air India, следовавший из Франкфурта в Дели, утром в среду изменил маршрут и приземлился в Джайпуре из-за сообщения о взрывном устройстве. Проверка не подтвердила угрозу. Об этом сообщает NDTV.
Boeing 787-9 выполнял рейс AI 2030. В воздушном пространстве, за которое отвечает Мумбаи, командир экипажа передал код 7500. Его используют при незаконном вмешательстве в полет, в том числе при возможном захвате самолета.
Диспетчеры направили лайнер в Джайпур, находящийся примерно в 280 километрах от Дели. Самолет сел в международном аэропорту города около 9:45 по местному времени.
После посадки воздушное судно отвели в изолированный ангар. Специалисты осмотрели самолет и не нашли опасных предметов. Пассажиры покинули салон после завершения процедур, затем их вместе с экипажем разместили в зоне ожидания терминала.
В Нью-Дели на время инцидента привели в готовность подразделения Национальной гвардии. Никто из находившихся на борту не пострадал. Air India предложила пассажирам бесплатное переоформление билетов либо возврат денег при отказе от поездки.
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