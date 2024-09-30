Самолет Air New Zealand ударился хвостом о взлетную полосу в Веллингтоне

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Пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Об этом сообщает The New Zealand Herald. Отмечается, что самолет в итоге так и не смог приземлиться из-за плохой погоды.
По данным издания, лайнер прилетел из австралийского Брисбена, попытался приземлиться и задел хвостом взлетную полосу, из-за чего ушел на второй круг. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.
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Данил Пономарев