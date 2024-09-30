В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском

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Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло появившиеся в СМИ сообщения об избиении учеников одной из школ Джизака за общение на русском языке, однако признало, что сам конфликт был. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале управления.
«По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — указано в публикации.Отмечается, что полиция и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу, а итоги проверки по конфликту сообщат позже.
При этом родителей школьников, которые начали драку, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, рассказала детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова в беседе с РИА Новости.
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