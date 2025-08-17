Самолет «Антонова» разбился в Конго: есть погибшие

17 августа 2025, 09:15

Actualite: при крушении самолета Ан-2 в Конго погибли шесть человек

Фото: iStock/Gudella

В Конго при крушении самолета Ан-2 погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает колумбийский портал Actualite.