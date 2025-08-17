Самолет «Антонова» разбился в Конго: есть погибшие
В Конго при крушении самолета Ан-2 погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает колумбийский портал Actualite.
Катастрофа произошла недалеко от города Кисангани, примерно в 34 километрах от него, после столкновения с деревом. Среди погибших – двое иностранцев.
Отмечается, что разбившийся борт принадлежал пастору местной церкви «Городок Убежища». Он вылетел из аэропорта Лубуту в Кисангани для прохождения технического осмотра перед получением разрешения на эксплуатацию.
Стоит отметить, что данные о погибших разнятся. Aviation24.be сообщил, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В то же время Actualite.co заявил, что одному из них удалось уцелеть.
Читайте также: