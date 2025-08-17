Второй за неделю огненный смерч обрушился на Португалию
Огненный смерч запечатлели на фоне бушующих лесных пожаров в Португалии. Соответствующими кадрами поделился портал Notícias ao Minuto.
Редкое природное явление появилось в ночь на 15 августа в районе Агиар-да-Бейра. Вихрь сформировался во время пожара, который возник за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В прошлые выходные такой же смерч прошелся по поселку Моймента-да-Бейра.
Отмечается, что до понедельника в стране продлили режим повышенной готовности из-за возгораний. По данным на 14 августа, от огня пострадали почти 75 тысяч гектаров территории. Также в результате лесного пожара погиб экс-мэр города Вила-Франка-ду-Деан Карлуш Дамасу.
Ранее в штате США Южная Дакота, в районе города Гэри, прошел «танцующий» смерч. Его сняли на видео и распространили в сети.
