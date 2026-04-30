Достижения.рф

Восемь человек могут находиться под завалами рудника в Магаданской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Магаданской области произошло обрушение на угольном разрезе «Кадыкчанский», под завалами могут находиться до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.



По предварительным данным, горная масса сошла в Сусуманском городском округе. В настоящее время выясняется точное количество пострадавших.

На место происшествия направились пожарные, горноспасатели и медицинские работники. Также готовится к вылету вертолет ведомства Ми-8 для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области обрушился участок автомобильной трассы, ведущей в сторону Алтая.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0