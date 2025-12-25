В Омске у ученика школы загорелся телефон во время перемены
В омском лицее №66 загорелся iPhone 15 PRO ученика во время перемены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, подросток заметил резкий запах гари, после чего телефон начал сильно дымить. Предположительно, возгорание произошло из-за китайского аккумулятора, установленного вместо оригинального.
Сработала пожарная сигнализация, детей эвакуировали. Пострадавших нет. Сейчас школа работает в обычном режиме.
Ранее стало известно, что в московской ученик оскорблял учителя английского языка и снимал все это на видео.
Читайте также: