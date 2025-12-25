Достижения.рф

В Омске у ученика школы загорелся телефон во время перемены

Фото: iStock/Sorapop

В омском лицее №66 загорелся iPhone 15 PRO ученика во время перемены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Как оказалось, подросток заметил резкий запах гари, после чего телефон начал сильно дымить. Предположительно, возгорание произошло из-за китайского аккумулятора, установленного вместо оригинального.

Сработала пожарная сигнализация, детей эвакуировали. Пострадавших нет. Сейчас школа работает в обычном режиме.

Иван Мусатов

