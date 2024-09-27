РИА Новости: Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

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Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, приземлился только со второго захода на посадку. Причиной стал инцидент при посадке другого самолета, который столкнулся с птицей», — говорится в сообщении.После столкновения самолета с птицей на взлетно-посадочную полосу неожиданно выехал автомобиль орнитолога, оказавшись прямо на пути президентского Boeing. В результате самолет с Дудой был вынужден совершить повторный круг над Варшавой.
Через несколько минут самолет благополучно приземлился, и инцидент не повлиял на безопасность полета.
Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
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