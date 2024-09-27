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РИА Новости: Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

27 сентября 2024, 06:25
Фото: istock/rebius

Фото: istock/rebius

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, приземлился только со второго захода на посадку. Причиной стал инцидент при посадке другого самолета, который столкнулся с птицей», — говорится в сообщении.
После столкновения самолета с птицей на взлетно-посадочную полосу неожиданно выехал автомобиль орнитолога, оказавшись прямо на пути президентского Boeing. В результате самолет с Дудой был вынужден совершить повторный круг над Варшавой.



Через несколько минут самолет благополучно приземлился, и инцидент не повлиял на безопасность полета.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.

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#инцидент
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«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Дуда поставил условие применения ЯО после корректировок в доктрине России
27 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/bpawesome

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — отметил Дуда в интервью, приведенном TVN24.
Эти слова прозвучали на фоне предложения Путина обновить ядерную доктрину России, сделанного во время заседания Совета безопасности РФ 25 сентября. Путин многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны и что Россия будет защищать свое союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

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#россия
#оружие
#владимир путин
#ядерное оружие
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Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире
27 сентября 2024, 04:05

Фото: Сайт Кремля

Изменение ядерной доктрины России вызвало значительный интерес среди участников Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 26 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.
Вучич отметил, что заявление российского президента Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины привлекло большое внимание, однако наибольший интерес вызвала тема искусственного интеллекта и гонка между США и Китаем.

В рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Вучич провел несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, а также представителями крупного бизнеса, участвуя в приёмах от имени различных государств и международных организаций.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету страны в условиях применения противником обычного оружия.

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#владимир путин
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В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
27 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили, подчеркнув, что обсуждения могут лишь усилить позицию России в конфликте.
Он также отметил, что Великобритания обсуждает с США, как лучше поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в ближайшие месяцы.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что страны НАТО ведут обсуждения о возможности использования западных дальнобойных вооружений Украиной, что может привести к прямому вовлечению Запада в конфликт. Это, по его мнению, изменит суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры в ответ на создаваемые угрозы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России ясны и однозначны, и не подлежат сомнению.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#великобритания
#нато
#магатэ
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Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия
Гросси: ядерное оружие может быть использовано, если появится у многих стран
27 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/Дмитрий Ларичев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в недавнем интервью порталу UN News заявил, что вероятность применения ядерного оружия возрастает, если число стран, обладающих такими вооружениями, увеличится.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — отметил Гросси, подчеркивая серьезность ситуации.
Он также обратил внимание на то, что в некоторых странах разговоры о ядерном оружии становятся нормой, и выразил намерение МАГАТЭ предотвратить это развитие.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений, отметив, что прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

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#сша
#мир
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#магатэ
#ядерное джо
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В США заявили о желании капитуляции Украины
Харрис упрекнула некоторых политиков в США в желании капитуляции Украины
27 сентября 2024, 02:18

Вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины.
Выступая перед журналистами совместно с украинским лидером Владимиром Зеленским, она заявила, что определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.

«Некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, требуя нейтралитета и отказа от отношений в области безопасности с другими странами», — подчеркнула Харрис.
Она отметила, что такие инициативы напоминают предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и назвала их не только опасными, но и неприемлемыми.

Харрис также напомнила, что на протяжении конфликта Путин предлагал Украине стать внеблоковой и нейтральной страной, а также вернуть под контроль России аннексированные территории. По ее мнению, эти предложения не имеют ничего общего с миром и подрывают позиции Украины в конфликте.

Выступление Харрис подчеркивает разницу во взглядах между сторонниками продолжения поддержки Украины и теми, кто выступает за мирные переговоры, подразумевающие значительные уступки со стороны Киева.

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#сша
#путин
#переговоры
#украина
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Экс-игрок сборной Украины назвал футболистов РФ «сцыкунами»
Экс-игрок сборной Украины Морозюк назвал российских футболистов «сцыкунами»
27 сентября 2024, 01:26

Фото: istock/artisteer

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк жестко высказался о российских футболистах, назвав их «сцыкунами».

«Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил Морозюк, выразив своё негативное отношение к российским игрокам. Его слова приводит издание Tribuna.com.
Заявление Морозюка последовало на фоне новостей о действиях других украинских футболистов. Так, ранее экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Футболка Тимощука с его автографом была продана на аукционе за 700 тысяч рублей, а вырученные средства направлены на гуманитарную помощь.

Ранее известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России. По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль.

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#золотая футбол
#россия
#украина
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«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал просьбу Зеленского о личной встрече
Трамп опубликовал письмо Зеленского с просьбой о встрече в Нью-Йорке
27 сентября 2024, 01:11

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%», — говорится в письме, начинающемся со слов «Дорогой Дональд».
Зеленский подчеркнул, что личная встреча с Трампом могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. В завершение письма указано: «С уважением, Владимир».

Ранее сообщалось, что команда Зеленского уже направляла запросы на встречу с Трампом. Однако журнал Time отмечал, что украинская сторона отказалась от встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, опасаясь, что это может быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре на выборах.

Зеленский начал свой визит в США 22 сентября, посетив завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Этот визит вызвал критику со стороны группы конгрессменов-республиканцев, которые потребовали провести расследование возможных нарушений американского законодательства, включая запрет на участие федеральных чиновников в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» и утверждая, что каждый визит украинского лидера в США заканчивается запросами на многомиллиардную помощь. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, и Трамп намерен вновь побороться за пост президента, представляя Республиканскую партию против вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии.

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#сша
#встреча
#зеленский
#трамп
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Еще одна страна просится в БРИКС
Боливия заинтересована в БРИКС как альтернативе для новой организации мира
27 сентября 2024, 00:45

Фото: istock/Bet_Noire

Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — сказала Соса.
Она также подчеркнула важную роль Боливии на мировой арене благодаря природным запасам лития.

«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД.
В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально заявил о намерении своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что к предстоящему саммиту объединения в Казани в октябре 2024 года будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран-партнеров БРИКС. В МИД России ранее отметили, что как ротационный председатель в 2024 году Россия готова содействовать Боливии в углублении сотрудничества в рамках БРИКС.

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#россия
#президент
#страны
#саммит
#путин
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Всего-лишь «набор инициатив»: в Белом доме высказались о плане Зеленского
Белый дом: «план победы» Зеленского требует глубокого изучения
27 сентября 2024, 00:04

Фото: istock/rarrarorro

В Белом доме заявили о необходимости более детального изучения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что этот план представляет собой набор инициатив, которые США и Украина будут рассматривать в ближайшие недели.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби на специальном брифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Он добавил, что по поручению Байдена команда Белого дома совместно с представителями Киева займётся глубокой проработкой предложенных инициатив.

Американский чиновник воздержался от комментариев о реализуемости плана, предложив адресовать вопросы в Киев, но сообщил, что 12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят представленные предложения.

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#сша
#украина
#зеленский
#киев
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