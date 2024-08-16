В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей

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В Сосьве Свердловской области внезапно скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Об этом сообщает E1.RU.
Брат погибшей Сергей предположил, что у Марии произошла остановка сердца. По его словам, женщина готовила завтрак для детей, как вдруг упала на кухне и скончалась.
По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.
От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.
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По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.
От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.
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Екатерина Коршунова