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В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей

16 августа 2024, 17:25
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Сосьве Свердловской области внезапно скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Об этом сообщает E1.RU.
Брат погибшей Сергей предположил, что у Марии произошла остановка сердца. По его словам, женщина готовила завтрак для детей, как вдруг упала на кухне и скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.



От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.

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