Самолет из Сочи в Израиль задержался больше чем на сутки

04 сентября 2026, 17:37

TourDom: Самолет Red Wings из Сочи в Израиль задержался на 29 часов

Фото: istockphoto/Dushlik

В аэропорту Сочи фиксируются масштабные сбои в расписании. Об этом стало известно 4 сентября.