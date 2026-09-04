Самолет из Сочи в Израиль задержался больше чем на сутки
В аэропорту Сочи фиксируются масштабные сбои в расписании. Об этом стало известно 4 сентября.
Как сообщает TourDom, наиболее серьезная задержка произошла у перевозчика Red Wings: рейс в Тель-Авив должен был вылететь 3 сентября в 18:00, однако из-за введения плана «Ковер» отправление перенесли на 23:10 4 сентября. Время ожидания для пассажиров превысило сутки.
Существенные корректировки затронули и другие авиакомпании. Рейс FV 6201 авиакомпании «Россия» в Казань отложили на 24 часа: вместо 10:25 3 сентября борт покинет Адлер только в 11:00 5 сентября.
Кроме того, почти на 19 часов сдвинулся вылет в Санкт-Петербург, на 15 часов задерживается рейс «Победы» в Новосибирск, а «Белавиа» в Минск опаздывает на 13 часов. В настоящий момент аэродром продолжает обслуживать самолеты, которые должны были улететь еще накануне.
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