Достижения.рф

Пять рейсов не смогли сесть во Внуково

ТАСС: аэропорт Внуково перенаправил пять рейсов из-за ограничений на полеты
Фото: iStock/Dushlik

Пять воздушных судов не смогли совершить посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу авиагавани.



Рейсы перенаправили на запасные аэродромы в связи с временным ограничениями. Самолеты, следовавшие из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани, ушли в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и московский аэропорт Шереметьево.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в Домодедово и Жуковском. Меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0