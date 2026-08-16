Пять рейсов не смогли сесть во Внуково
Пять воздушных судов не смогли совершить посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу авиагавани.
Рейсы перенаправили на запасные аэродромы в связи с временным ограничениями. Самолеты, следовавшие из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани, ушли в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и московский аэропорт Шереметьево.
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в Домодедово и Жуковском. Меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области.
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