Туристка сорвалась со скалы в российском регионе

13 октября 2025, 00:13

Туристка орвалась со скалы под Новороссийском, ее спустили с 70-метровой высоты

Фото: iStock/maxim4e4ek

Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском. Спасатели провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей, спуская ее с 70-метровой высоты с использованием альпинистского снаряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.