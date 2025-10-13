Туристка сорвалась со скалы в российском регионе
Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском. Спасатели провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей, спуская ее с 70-метровой высоты с использованием альпинистского снаряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Туристка вскарабкалась на гору Колдун, однако упала с высоты. Несмотря на это, она сумела самостоятельно связаться со спасательными службами. Специалисты немедленно выехали на место происшествия.
После успешной эвакуации пострадавшую доставили к ожидавшей машине скорой помощи. В Telegram-канале Kub Mash выложили кадры момента спасения: видно, как женщину несут на носилках. Автор видео называет ее «гражданкой Эстонии».
По последней информации, пострадавшую уже передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи.
