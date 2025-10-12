Грузовик с коробками грузинского вина перевернулся в Ставропольском крае
Фура, перевозившая грузинское вино, перевернулась на трассе в Ставропольском крае. Десятки коробок с вином лежат прямо на дороге, мешая движению. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в Железноводске. Отмечается, что больше всего пострадал кузов фуры. Бутылки с алкоголем разбросало по всей проезжей части в результате аварии.
Местные власти уже прибыли на место и призвали жителей не заниматься мародерством и не пытаться забрать вино. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Ранее сообщалось, что российский путешественник погиб после жёсткой аварии на мотоцикле в Турции. Он был участником мото-путешествия из России в Каппадокию, однако на шоссе Ефахрит-Сивас мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в отбойник.
Читайте также: