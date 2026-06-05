Самолет разбился на оживленной дороге европейского курорта
На популярном испанском курорте Тенерифе произошла авиационная авария. У воздушного судна отказал двигатель спустя несколько мгновений после взлета, пишет The Sun. Инцидент случился 4 июня.
Пилот попытался экстренно посадить машину, однако лайнер врезался в фонарный столб и деревья, после чего упал прямо на проезжую часть, где было много людей. Прохожие в панике бросились врассыпную, пытаясь увернуться от падающего самолета.
После удара о землю воздушное судно загорелось. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и медики.
Опубликованные кадры показывают искореженный борт, лежащий на дороге и залитый противопожарной пеной. Командир и второй пилот, к счастью, не пострадали, однако их доставили в больницу для профилактического обследования.
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