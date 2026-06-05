Самолет разбился на оживленной дороге европейского курорта

05 июня 2026, 20:28

У самолета отказал двигатель и он разбился на оживленной трассе на Тенерифе

Фото: istockphoto/Dushlik

На популярном испанском курорте Тенерифе произошла авиационная авария. У воздушного судна отказал двигатель спустя несколько мгновений после взлета, пишет The Sun. Инцидент случился 4 июня.