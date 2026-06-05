Достижения.рф

Самолет разбился на оживленной дороге европейского курорта

У самолета отказал двигатель и он разбился на оживленной трассе на Тенерифе
Фото: istockphoto/Dushlik

На популярном испанском курорте Тенерифе произошла авиационная авария. У воздушного судна отказал двигатель спустя несколько мгновений после взлета, пишет The Sun. Инцидент случился 4 июня.



Пилот попытался экстренно посадить машину, однако лайнер врезался в фонарный столб и деревья, после чего упал прямо на проезжую часть, где было много людей. Прохожие в панике бросились врассыпную, пытаясь увернуться от падающего самолета.

После удара о землю воздушное судно загорелось. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и медики.

Опубликованные кадры показывают искореженный борт, лежащий на дороге и залитый противопожарной пеной. Командир и второй пилот, к счастью, не пострадали, однако их доставили в больницу для профилактического обследования.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0