Пилот потерял сознание во время посадки, на борту самолета объявили эвакуацию
В США у второго пилота авиакомпании Endeavor Air произошла кратковременная потеря сознания при заходе на посадку. Инцидент случился 23 мая на рейсе из Мэдисона (штат Висконсин) в Детройт (штат Мичиган), сообщает People.
Командир воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию на борту, когда его коллега внезапно почувствовал недомогание. После приземления самолёт встретили медики, и летчика доставили в больницу для обследования.
В авиакомпании высоко оценили профессионализм экипажа. Экстренные службы поблагодарили за оперативную помощь.
Ранее самолет со 104 пассажирами на борту резко развернулся в небе из-за поломки. Посадка прошла без происшествий.
