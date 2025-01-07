Российская деревянная ладья потерпела бедствие у Малайзии при путешествии

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Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у малазийских берегов во время кругосветного путешествия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на диппредставительство РФ.
«Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи «Пилигрим», совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — сказано в публикации.
Дипломаты добавили, что судно подняли на берег, его судьбу решат, когда участники экспедиции вернутся на родину. Один человек уже в России, еще трое вылетят во вторник.
Перед этим стало известно о гибели российского туриста в Турции.
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Никита Кротов