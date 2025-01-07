Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

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Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР.
Уточняется, что количество пострадавших возросло до 62. Сотрудники спасательных служб продолжают эвакуацию местных жителей, поскольку сохраняется риск повторных подземных толчков.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник, 7 января, в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Екатерина Коршунова