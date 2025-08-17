Самолет рейсом «Греция-Дюссельдорф» загорелся в небе
Пассажиры рейса Condor DE1537, следовавшего с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, пережили страшный инцидент — по данным немецкого издания BILD, вскоре после взлёта из самолёта раздался громкий хлопок, и из левого двигателя вырвалось пламя.
На борту Airbus A320 находились 273 человека. По словам одного из пассажиров, многие были уверены в неминуемой гибели. Одна 30‑летняя туристка, увидев огонь в иллюминаторе, успела отправить семье прощальное сообщение: «Я вас люблю. Простите, что меня не было рядом чаще».
Пилоты сумели выполнить экстренную посадку в аэропорту итальянского Бриндизи; пострадавших нет.
Однако, как отмечает BILD, после пережитого ужаса пассажиры несколько часов оставались в зале ожидания без информации и помощи от авиакомпании, позже им сообщили, что для них будет отправлен другой борт.
