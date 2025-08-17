Самолет рейсом «Греция-Дюссельдорф» загорелся в небе

17 августа 2025, 16:36

Bild: Выполнявший рейс «Корфу-Дюссельдорф» лайнер Condor загорелся в воздухе

Фото: istockphoto/aapsky

Пассажиры рейса Condor DE1537, следовавшего с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, пережили страшный инцидент — по данным немецкого издания BILD, вскоре после взлёта из самолёта раздался громкий хлопок, и из левого двигателя вырвалось пламя.