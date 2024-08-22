В Ростовской области по дороге в парикмахерскую пропали два брата

В Ростовской области два брата — девяти и четырнадцати лет — пропали по пути в парикмахерскую. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU», опубликовав рассказ их матери.

«Женщина рассказала, что последний раз разговаривала с сыновьями днём 21 августа. По её словам, всё было нормально, и они сообщили, что едут на стрижку. С тех пор они не выходили на связь, и их местонахождение остаётся неизвестным», — поделились в ведомстве.









Недавно в Приморском крае удалось найти семилетнего мальчика, который пропал на пляже. Отец оставил ребёнка без присмотра всего на несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы он исчез. К сожалению, спасти первоклассника не удалось.



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