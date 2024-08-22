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В Ростовской области по дороге в парикмахерскую пропали два брата

22 августа 2024, 11:39
Фото: istockphoto / Motortion

Фото: istockphoto / Motortion

В Ростовской области два брата — девяти и четырнадцати лет — пропали по пути в парикмахерскую. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU», опубликовав рассказ их матери.
«Женщина рассказала, что последний раз разговаривала с сыновьями днём 21 августа. По её словам, всё было нормально, и они сообщили, что едут на стрижку. С тех пор они не выходили на связь, и их местонахождение остаётся неизвестным», — поделились в ведомстве.

В поисках детей участвуют волонтёры и сотрудники полиции.



Недавно в Приморском крае удалось найти семилетнего мальчика, который пропал на пляже. Отец оставил ребёнка без присмотра всего на несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы он исчез. К сожалению, спасти первоклассника не удалось.

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#сотрудники
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#женщина
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Самолет рейсом Хабаровск — Москва с задымлением готовится сесть в Шереметьево
22 августа 2024, 12:08

Фото: istockphoto / rebius

Самолёт, выполняющий рейс Хабаровск — Москва, готовится совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление. Об этом сообщили в ТАСС.
Подробности инцидента пока не сообщаются.

«Самолёт, на котором произошло задымление, направляется в Москву. По информации экстренных служб, воздушное судно должно совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы», — поделились в ведомстве.

Экипаж самолёта сообщил о задымлении на борту и запросил поддержку при посадке.

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#судно
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В уральском Ивделе из колонии сбежал осужденный, его сейчас разыскивают
22 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/OlFedv

В Ивделе разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного Андрея Ефремова, сообщили в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний.
«Разыскивается осужденный Ефремов Андрей Николаевич, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода Свердловской области, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что разыскиваемый покинул участок исправительного учреждения накануне в среду, 21 августа. Опубликована ориентировка. На его шее справа цифра 40, на левом предплечье есть черный узор, перстень на среднем пальце, доллар на мизинце, на указательном жирный крест, а на левой кисти буква «А» с пятью точками.

Ефремова судили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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Трое мигрантов задержаны в Москве за мошенничество и подделку документов

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#новости
#розыск
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Трое мигрантов задержаны в Москве за мошенничество и подделку документов
22 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Столичные правоохранители задержали троих мигрантов. Они подозреваются в мошенничестве и массовом изготовлении поддельных документов.
Гости из ближнего зарубежья наладили немудрёное, но поставленное на широкую ногу производство фальшивых документов, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». С помощью оргтехники и фотошопа они изготавливали поддельные паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения. Всего силовики изъяли у задержанных более тысячи фальшивых документов, а также изготовленные кустарным способом печати и оргтехнику.

По информации полиции, поддельные паспорта затем использовались для получения кредитных карт и кражи денег. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и подделки документов. Все трое задержанных заключены под стражу.

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Появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Пермском крае
22 августа 2024, 11:29

Фото: МЧС РФ

В городе Кизел в Пермском крае в жилом доме взорвался бытовой газ. К счастью, возгорания не произошло, но обрушились перекрытия между этажами и серьёзно пострадали несколько квартир.
Небольшой видеоролик с места ЧП опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах можно увидеть разрушенные квартиры верхнего этажа и провалившиеся потолочные перекрытия. Фасад здания серьёзно пострадал от взрывной волны. Под окнами дома стоят люди — скорее всего, покинувшие свои квартиры жители.

Известно, что из-под развалин сотрудники МЧС спасли одного мужчину. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ещё одна женщина, получившая травму при взрыве, от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана ей на месте. Всего спасатели эвакуировали из дома 16 человек.






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Москвич спас своих питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса
Москвич спас питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса
22 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Sergey Doroshenko

В Москве на улице Смольной произошел пожар в квартире, причиной которого стал взрыв моноколеса, находившегося на зарядке. Москвич успел спасти своих домашних питомцев из горящего помещения. Об этом пишет Telegram-канал «НТВ».
29-летний мужчина, обнаружив возгорание, проявил невероятную храбрость и быстро оценил ситуацию. Несмотря на опасность, он немедленно бросился спасать своих котов, периодически выбегая на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Мужчина сумел вытащить всех питомцев на улицу. К счастью, все они остались живы, однако квартира требует ремонта.

Ранее сообщалось, что в Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября.

До этого россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина умер после похмельной капельницы в Казани
Возбуждено дело по факту смерти мужчины после похмельной капельницы в Казани
22 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Мужчина умер от применения похмельной капельницы в Казани, сообщает SHOT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам косметолога Эдже Сиагатовой, раньше она использовала для обслуживания клиентов тот же препарат, что и сейчас, однако последствий не было.
Сиагатова также отметила, что якобы погибший Виталий с супругой являются бывшими наркоманами, которых она давно лечила, поэтому не думала, что такие последствия будут после витаминной капельницы. Супружеской паре стало плохо, их рвало кровью. На сообщение от клиентов о таких последствиях Сиагатова ответила извинениями.

Позже выяснилось, что в шприце мужчины находились остатки от раствора, который используется при выведении из сильных запоев, однако жена опровергает наличие у него каких-либо зависимостей.

По заявлению косметолога, теперь у нее якобы вымогают 200 тысяч рублей. Сейчас открыто уголовное производство по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. К слову, по данным СМИ, у Сиагатовой нет ИП, а физлицо с этими данными обанкротилось.

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#россия
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#новости
#медицина
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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Пермском крае
22 августа 2024, 11:06

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В городе Кизел в Пермском крае в результате взрыва произошло частичное обрушение крыши и перекрытий между этажами. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовая колонка.
Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Ещё одна женщина, получившая травму при взрыве, от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана ей на месте.

Сотрудники МЧС полагают, что взорвалась газовоздушная смесь, возгорания после хлопка не произошло. Обрушились потолочные перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Из здания эвакуированы 16 человек, в том числе четверо детей. На месте работают специалисты экстренных служб.

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В Краснодонском районе произошло жестокое убийство пожилой пары
В Краснодонском районе ЛНР мужчина застрелил пожилых супругов ради денег
22 августа 2024, 10:36

Фото: istockphoto/aruba200

В Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Донбассе».
Сообщается, что злоумышленник заранее подготовился к преступлению: он узнал о местонахождении охотничьего ружья с патронами у знакомого и в ту же ночь украл его. После этого мужчина узнал адрес беззащитной пары (супругам за 80 лет) и проник в их дом через окно. Он расстрелял пожилых людей и забрал все их сбережения, которые предназначались на похороны.

После совершения преступления он покинул территорию ЛНР, однако вскоре был задержан в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября. Следственные органы продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Кизеле обрушились перекрытия в доме из-за взрыва газа
22 августа 2024, 10:25

Фото: МЧС России

В городе Кизел Пермского края в жилом четырёхэтажном доме произошёл взрыв газа. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Возгорания не зафиксировано. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в многоквартирном доме в Кизеле произошёл хлопок газовоздушной смеси. Есть пострадавшие, проводится эвакуация.

«Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: город Кизел, улица Ленина. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в четырёхэтажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвёртым и третьим этажами, загорания нет», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что пожарные спасли из-под завалов мужчину. Из смежной квартиры соседнего подъезда были выведены двое детей. Информация о пострадавших уточняется.

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