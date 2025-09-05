В Ленобласти задержали лжеконтрактников

05 сентября 2025, 11:34

В Ленобласти задержали мошенников за аферу с выплатами за контрактную службу

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленинградской области задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с выплатами, предназначенными для поступления на военную службу по контракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».