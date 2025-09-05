В Ленобласти задержали лжеконтрактников

Достижения.рф

В Ленобласти задержали мошенников за аферу с выплатами за контрактную службу
Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленинградской области задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с выплатами, предназначенными для поступления на военную службу по контракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору и подали в региональный Центр социальной защиты населения подложные документы с целью получения выплат из областного бюджета.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники. Особое внимание уделяется выявлению системных нарушений, которые позволили злоумышленникам незаконно получить бюджетные средства.

Следствие считает, что задержанные не планировали проходить службу в Вооружённых силах РФ, а лишь стремились незаконно обогатиться за счёт выплат, предназначенных для контрактников.

Анастасия Чинкова

